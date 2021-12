85-Jährige überfallen

Nr. 2775

Ein bislang Unbekannter raubte gestern Abend einer Frau in Prenzlauer Berg die Handtasche. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Seniorin gegen 19 Uhr zu Fuß auf der Ostseestraße unterwegs, als ein Mann sie von hinten angegriffen, sie in eine Hecke gestoßen und ihre Handtasche entrissen haben soll. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Räuber zu Fuß in Richtung Greifswalder Straße. Unter anderem soll er dabei ein Handy und eine geringe Summe Geld erbeutet haben. Die Seniorin blieb glücklicherweise unverletzt. Das Fachkommissariat für Raubdelikte der Direktion 1 (Nord) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.