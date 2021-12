Mann randaliert und verletzt Einsatzkräfte der Polizei

Nr. 2763

Eine Polizistin und ein Polizist wurden in der vergangenen Nacht bei der Festnahme eines Randalierers in Pankow verletzt.

In der Mühlenstraße alarmierte die 31-jährige Mitarbeiterin einer Spielhalle gegen 23.30 Uhr die Polizei, da der 40-Jährige zuvor in dem Geschäft randaliert und die Angestellte attackiert haben soll. Gleich mehrere Polizistinnen und Polizisten waren von Nöten, um den äußerst aggressiven und sich wehrenden Tatverdächtigen aus dem Geschäft zu bekommen. Einer Polizistin soll der Festgenommene sein Knie in den Magen gestoßen haben. Ihr Kollege erlitt bei der Festnahme eine Knieverletzung. Beide Einsatzkräfte konnten ihren Dienst später nicht mehr fortsetzen. Der ebenfalls bei der Festnahme am Kopf verletzte 40-Jährige wurde einem Krankenhaus zugeführt, in dem er zunächst behandelt wurde und ihm zudem Blut abgenommen wurde. Später kam er zur psychologischen Betreuung in eine Klinik, da er geäußert haben soll, dass er sich selbst verletzen wolle.