Quintett nach Überfall mit Waffe festgenommen

Nr. 2761

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 51 in Alt-Hohenschönhausen fünf mutmaßliche Räuber fest. Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen zunächst zwei Männer gegen 21.30 Uhr einen Supermarkt in der Landsberger Allee betreten haben. Als sie Waren an der Kasse bezahlen wollten, sollen drei weitere junge Männer hinzugetreten sein, von denen einer die 52-jährige Mitarbeiterin mit einer Waffe bedroht habe. Nachdem er selbst die Kasse geöffnet und Geld daraus entnommen haben soll, sei er mit seinen Komplizen in einem Auto geflüchtet. Alarmierte Einsatzkräfte kontrollierten nur wenig später ein verdächtiges Auto an der Kreuzung Landsberger Allee Ecke Storkower Straße, in welchem sich neben dem Fahrer auch die fünf geflüchteten Jugendlichen befanden. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht gegen die 16 und 17 Jahre alten Männer. Die Polizistinnen und Polizisten fanden bei einer Durchsuchung der Tatverdächtigen Beweismittel und beschlagnahmten diese. Die Festgenommenen kamen für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam. Das die Ermittlungen führende Intensivtäterkommissariat in der Polizeidirektion 3 (Ost) prüft aktuell, ob die Jugendlichen heute im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden sollen.