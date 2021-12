Auf einen Parkplatz gelockt und beraubt

Nr. 2759

Ein Unbekannter überfiel in der vergangenen Nacht in Spandau einen jungen Mann. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 20-Jährige gegen 2 Uhr vom Tatverdächtigen auf einen Parkplatz in der Klosterstraße gelockt und angegriffen worden sein. Der etwa gleichaltrige Mann habe von seinem Kontrahenten unter Vorhalt eines Messers und eines Schlagringes dessen Wertsachen gefordert. Nachdem der Angreifer aus dem Rucksack des Heranwachsenden dessen Schreckschusswaffe entnommen und ihm diese an den Kopf gehalten habe, flüchtete der Unbekannte mit der Waffe und den Wertsachen des Überfallenen. Eine sofortige ärztliche Behandlung der leichten Verletzungen des 20-Jährigen war nicht notwendig. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat in der Polizeidirektion 2 (West).