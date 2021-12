Mehrere Verletzte bei einem Verkehrsunfall

Nr. 2731

Gestern Mittag wurden bei einem Verkehrsunfall in Hellersdorf zwei Frauen, ein Mann und eine Jugendliche verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen soll eine 42 Jahre alte Frau mit ihrem VW und ihrer 15-jährigen Beifahrerin auf der Zossener Straße in Richtung Luckenwalder Straße gefahren sein. An der Kreuzung Zossener Straße Ecke Alte Hellersdorfer Straße soll sie nach links auf die Alte Hellersdorfer Straße abgebogen sein und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mazda einer 65-Jährigen, in dem sich auch ein 67-jähriger Mann befand. Durch den Zusammenstoß prallte der VW gegen den Skoda einer 42-Jährigen, der verkehrsbedingt an einer roten Ampel an der Kreuzung stand. Sie und ihr 6-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzten Insassen des VW und des Mazda zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.