Fußgängerin auf die Fahrbahn getreten und von Auto erfasst

Nr. 2728

Gestern Nachmittag wurde in Lichterfelde eine Frau von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge soll die 54-Jährige gegen 17.30 Uhr ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn der Altensteinstraße getreten sein. Eine in Richtung Englerallee fahrende 19-Jährige erfasste die Fußgängerin trotz Gefahrenbremsung mit einem Renault. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte 54-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Übermittlungen übernommen.