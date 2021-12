Angriff mit einer Axt

Nr. 2718

Gestern Mittag wurde in Tempelhof ein Mann mit einer Axt angegriffen und schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen soll es auf dem Gehweg des Tempelhofer Damms gegen 12.50 Uhr zu einem Streit zwischen einem Unbekannten und dem 24-jährigen Mann gekommen sein, in deren Folge der Angreifer den 24-Jährigen mit einer Axt schwer an der Hand verletzt haben soll und anschließend flüchtete. Ein außer Dienst befindlicher Polizist war auf die Situation aufmerksam geworden und leistete zusammen mit einer zufällig vorbeifahrenden Funkwagenstreife Erste Hilfe bei dem stark blutenden Mann, indem sie die Blutung durch Anlegen eines Tourniquets stoppten. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert wurde und stationär verblieb. Während des Polizei- und Rettungseinsatzes war der Tempelhofer Damm in Höhe des Tatortes für knapp eine Stunde gesperrt.

Ermittlungen führten die Fahnderinnen und Fahnder in den heutigen Morgenstunden zu einem 30-jährigen Tatverdächtigen nach Neukölln. Gegen 6.50 Uhr nahmen sie ihn zusammen mit Einsatzkräften des Spezialeinsatzkommandos in seiner Wohnung fest und brachten ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Aktuell prüfen die Ermittlerinnen und Ermittler, ob der Festgenommene auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden soll. Das Fachkommissariat in der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, übernommen.