Ermittlungen wegen angezeigter Attacke in S-Bahn

Nr. 2711

Zu einer angezeigten Körperverletzung in einer S-Bahn in Adlershof hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen. Ein 74-Jähriger zeigte gestern Abend an, dass er gegen 21.15 Uhr in einem Zug der S-Bahnlinie 8 saß. An der Station Adlershof schlug ihm ein Unbekannter plötzlich gegen das Ohr, an welchem er einen Anhänger in Form eines Davidsterns trug. Anschließend verließ der Angreifer den Waggon mit dem Abfahrtssignal und entkam unerkannt. Der 74-Jährige klagte über Schmerzen und begab sich selbst in ärztliche Behandlung.