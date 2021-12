Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsunternehmens alkoholisiert unterwegs

Nr. 2680

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 45 haben gestern Abend den Fahrer eines Sicherheitsunternehmens kontrolliert, der mit seinem Firmenfahrzeug offensichtlich alkoholisiert unterwegs war.

Kurz vor 22 Uhr fuhr die Streife in der Lankwitzer Straße und sah kurz darauf in Höhe der Kaiser-Wilhelm-Straße Ecke Seydlitzstraße den Fahrer des privaten Sicherheitsunternehmens, der mit seinem Pkw deutlich unsicher in Schlangenlinien in Richtung Kranoldplatz fuhr. Als die Einsatzkräfte sich mit ihrem Fahrzeug neben den Ford des Mannes setzten, scherte dieser plötzlich nach rechts aus, sodass die Beamten stark abbremsen mussten, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Mit eingeschaltetem Blaulicht wurde der Mitarbeiter über den Lausprecher des Einsatzwagens aufgefordert, sein Fahrzeug anzuhalten. Der Aufforderung kam der Mann letztlich nach, sodass er überprüft werden konnte. Hierbei stellten die Einsatzkräfte starken Alkoholgeruch fest und boten dem 52-Jährigen eine Atemalkoholmessung an, die einen Wert von mehr als 4 Promille ergab. Nachdem die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Pkw abgestellt wurden, kam der Mann zur Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Straßengefährdung infolge von Trunkenheit verantworten.