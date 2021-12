Geldautomat aufgebrochen

Nr. 2646

Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht in Lankwitz einen Geldautomaten auf. Gegen 1.40 Uhr begaben sie sich in den Vorraum einer Bankfiliale in der Kaiser-Wilhelm-Straße, öffneten dort gewaltsam den Automaten und gelangten an die darin befindlichen Geldkassetten. Diese leerten sie anschließend und flüchteten mit ihrer Beute. Ein Zeuge, der auf die Tat aufmerksam wurde, alarmierte die Polizei. Ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.