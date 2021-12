Nr. 2631

Heute Vormittag brannte in Marzahn ein geparkter Transporter. Ein Passant bemerkte gegen 9.15 Uhr Rauchentwicklung in der Fahrerkabine des an der Straße Zur Alten Börse abgestellten Wagens. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.