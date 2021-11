Mit Messer auf Einsatzkräfte zugerannt

Nr. 2571

Einsatzkräfte der Polizei drohten in der vergangenen Nacht den Gebrauch der Schusswaffe an, als ein Mann in Haselhorst mit einem Messer auf sie zurannte. Gegen Mitternacht kam es an der Kreuzung Elsa-Wagner- Ecke Olga-Tschechowa-Straße zu einem Streit zwischen zwei Männern. Im Rahmen dessen zog ein Beteiligter ein Küchenmesser und griff seinen 28-jährigen Bekannten an, der mit einem Sprung eine Verletzung verhindern konnte. Anschließend flüchtete der Angreifer, kehrte jedoch kurz darauf zurück. Als er die zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräfte erblickte, rannte er erneut davon. Bei der Verfolgung drehte er sich plötzlich um und lief mit dem erhobenen Messer auf die Einsatzkräfte zu. Mehrfach wurde er aufgefordert, stehen zu bleiben und das Messer abzulegen. Erst als der Schusswaffengebrauch angedroht wurde, schmiss er das Messer weg und konnte unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt und festgenommen werden. Nach einer Blutentnahme und der ambulanten Versorgung einer erlittenen Nasenverletzung konnte der 30-Jährige das Krankenhaus verlassen. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Widerstands gegen sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.