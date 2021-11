In U-Bahn aggressiv verhalten

Mitte/Reinickendorf

Nr. 2558

In einem Zug der Linie U6 war in der vergangenen Nacht ein Mann unterwegs, der auf der Fahrt in Richtung Tegel laut herumschrie, Fahrgäste beleidigte und bedrohte sowie mehrfach den Hitlergruß zeigte. Nach den bisherigen Erkenntnissen pöbelte der Unbekannte kurz nach 22 Uhr ab der Station Friedrichstraße im Waggon und hielt ein Messer in der Hand, bevor er am Bahnhof Borsigwerke ausstieg und in Richtung Ernststraße davonlief. Während der Fahrt soll er auch einen dunkelhäutigen Mann fremdenfeindlich beleidigt haben, der sich davon aber nicht beeindrucken ließ. Die Suche nach dem Verdächtigen blieb erfolglos. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen Bedrohung, Beleidigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen übernommen.