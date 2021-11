Nr. 2543

Gestern Nachmittag stellte eine Mitarbeiterin Beschädigungen an einem Parteibüro in Wittenau fest. Gegen 15.40 Uhr bemerkte die 49-Jährige eine zersplitterte Schaufensterscheibe und Farbanhaftungen an der Eingangstür des Büros am Eichborndamm und rief die Polizei. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen zu der Sachbeschädigung übernommen.