Verkehrsunfall mit verletzter Seniorin

Nr. 2532

Mit einer Kopfverletzung als Folge eines Verkehrsunfalls in Steglitz wurde eine Radfahrerin gestern Nachmittag in ein Krankenhaus gebracht. Bisherigen Erkenntnissen nach befuhr die 72-Jährige die Plantagenstraße in Richtung Albrechtstraße, als sie gegen 16 Uhr, beim Linksabbiegen in letztgenannte, von einem VW erfasst wurde. Die 80-jährige Fahrzeugführerin kam zu dieser Zeit aus Richtung Schloßstraße und hielt kurz zuvor an der roten Ampel, hinter der Breite Straße. Als das Ampellicht auf grün wechselte, fuhr sie an und stieß plötzlich mit der Fahrradfahrerin zusammen. Diese stürzte daraufhin zu Boden und kam durch alarmierte Rettungskräfte in stationäre Behandlung. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die weiteren Ermittlungen.