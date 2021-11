Festnahme nach Überfall mit Waffe

Nr. 2529

Einsatzkräfte der Polizeiabschnitte 31 und 33 nahmen in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Räuber in Neu-Hohenschönhausen fest. Die beiden 22 und 25 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, gegen 0.15 Uhr einen jungen Mann in der Vincent-van-Gogh-Straße zunächst nach Zigaretten gefragt zu haben. Als der 18-Jährige diese heraussuchte, bedrohte ihn das Duo mit einer Schusswaffe und flüchtete mit erbeutetem Geld. Der Überfallene blieb unverletzt. Die Besatzungen alarmierter Streifenwagen entdeckten die Verdächtigen in der Nähe, nahmen sie fest und überstellten sie der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost), die die weiteren Ermittlungen führt. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde beschlagnahmt.