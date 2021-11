Festnahme nach Einbruch in zwei Fahrzeuge

Nr. 2511

Einsatzkräfte nahmen vergangene Nacht in Kreuzberg einen Mann fest. Gegen 21.25 Uhr bemerkte ein 28-Jähriger einen Mann auf dem Beifahrersitz seines Smart, welchen er auf dem May-Ayim-Ufer geparkt hatte. Mit Unterstützung von Passanten gelang es dem Besitzer des Autos, den ebenfalls 28-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte festzuhalten. Ermittlungen ergaben, dass Zeugen bereits kurz vor 21 Uhr in der Zeughofstraße den Einbruch in ein Auto, ebenfalls ein Smart, gesehen hatten. Der dazu beobachtete Täter flüchtete. Jedoch stimmte die von den Zeugen abgegebene Personenbeschreibung mit dem festgenommenen 28-Jährigen überein. Die Besatzung eines Funkeinsatzwagens brachte den Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam, wo er erkennungsdienstlich behandelt und dem zuständigen Kommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt wurde.