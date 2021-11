Versehrten angegriffen

Nr. 2507

Unbekannte griffen gestern Abend einen Versehrten in Mitte an. Gegen 21 Uhr sollen den ersten Ermittlungen nach drei Unbekannte den 43-Jährigen unter der S-Bahnbrücke Grunerstraße angegriffen und geschlagen haben. Dabei schlug einer der drei dem auf zwei Gehhilfen laufenden Mann zunächst mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden stürzte. Nun schlugen und traten zwei unbekannte Täter des Trios auf den 43-Jährigen ein, wobei einer von beiden auch eine der Gehhilfen des Angegriffenen benutzt haben soll. Der dritte Unbekannte stand daneben und beobachtete die Tat. Anschließend flüchteten sie vom Ort und ließen den Angegriffenen verletzt liegen. Der 43-Jährige konnte sich wieder aufrichten und die Besatzung eines Funkeinsatzwagens auf sich aufmerksam machen. Eine ärztliche Behandlung seiner Verletzungen an Kopf und Rumpf lehnte er ab. Die Ermittlungen führt das zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 5 (City).