Mann ins Gleisbett gestoßen

Nr. 2491

Glimpflich endete gestern Nachmittag ein Vorfall auf einem U-Bahnhof in Hellersdorf. Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll ein betrunkener Mann gegen 15.30 Uhr zunächst ein Kind auf dem Bahnsteig der Station Hellersdorf verbal eingeschüchtert haben. Als ein Fahrgast den 48-Jährigen von dem Kind wegzog, stieß dieser den Helfenden derart heftig, dass er mit seinem Fahrrad auf die Gleise stürzte. Da sich in diesem Moment ein U-Bahnzug näherte, ließ der 28-Jährige sein Fahrrad liegen und gelangte mit Hilfe weiterer Fahrgäste auf den rettenden Bahnsteig zurück. Die Bahn prallte gegen das Rad, welches sich unter dem Zug verkeilte. Der Geschubste flüchtete in den Führerstand, in welchen der Aggressor trotz Gewalt nicht gelangte. Alarmierte Polizeikräfte nahmen ihn kurz darauf in Gewahrsam und stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von über 2,6 Promille fest. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer Blutentnahme wurde der Festgenommene einer Justizvollzugsanstalt überstellt, da er mit Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe gesucht wurde. Der 28-Jährige kam mit leichten Blessuren am Oberkörper davon und brauchte nicht ins Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr hat das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.