Fußgänger erfasst und schwer verletzt

Nr. 2438

Gestern Vormittag wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Buckow schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge trat der 25-Jährige gegen 10.50 Uhr hinter einem Bus der BVG auf die Fahrbahn der Straße Alt-Buckow, um diese zu überqueren. Dabei wurde er von einer Renault-Fahrerin erfasst, die mit ihrem Wagen von der Johannisthaler Chaussee kommend in Richtung Marienfelder Chaussee fuhr. Alarmierte Rettungskräfte brachten den jungen Mann, der in Folge des Zusammenstoßes schwere innere Verletzungen erlitt, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 26 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.