Gekippt und auf der Seite liegen geblieben

Nr. 2437

Ein Auto kippte vergangene Nacht in Mitte auf die Seite und blieb liegen. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 33-Jähriger gegen 3.50 Uhr mit seinem Renault auf der Straße Unter den Linden in Richtung Brandenburger Tor unterwegs. An der Kreuzung zur Glinkastraße wollte er nach links auf die Glinkastraße abbiegen. Gemäß Zeugenaussagen kam der Wagen dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Ampelmast, kippte auf die linke Seite und blieb so liegen. Alarmierte Rettungskräfte mussten den schwerverletzten 33-Jährigen aus dem Wagen befreien. Anschließend brachten sie ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen, insbesondere zum Unfallhergang, führt das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 2 (West). Ersten Erkenntnissen zufolge könnte dem Verkehrsunfall eine medizinische Ursache zugrunde liegen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Beräumung der Unfallstelle musste der Kreuzungsbereich kurzfristig gesperrt werden. Die Lichtzeichenanlage der Kreuzung wurde durch den Aufprall beschädigt und musste abgeschaltet werden.