Fußgängerin von Auto erfasst und eingeklemmt

Nr. 2436

Heute Morgen wurde in Hellersdorf eine Frau von einem Auto erfasst und zwischen diesem und einem Brückengeländer eingeklemmt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr die 38-Jährige gegen 7.30 Uhr mit einem Chevrolet die Böhlener Straße in Richtung Weißenfelser Straße. Als sie links in die Louis-Lewin-Straße einbog, soll ihr Auto aus unbekannten Gründen ins Schleudern geraten sein. Im Zuge dessen fuhr sie auf den Gehweg und erfasste dort eine 65-jährige Fußgängerin, welche eingeklemmt und verletzt wurde. Die Verletzte wurde von Rettungskräften der Feuerwehr zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Polizeikräfte beschlagnahmten den Chevrolet zur Erstellung eines technischen Gutachtens. Die Ermittlungen führt das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat in der Polizeidirektion 3 (Ost).