Fußgänger von Kehrmaschine erfasst und verstorben

Nr. 2433

Heute früh verstarb ein Fußgänger in Lichtenberg nach einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand überquerte der 63-Jährige gegen 6.10 Uhr an einer ampelgeregelten Kreuzung die Landsberger Allee an der Ecke zur Vulkanstraße. Dabei wurde er von einer Kehrmaschine einer privaten Firma erfasst, die von einem 50-Jährigen gelenkt wurde und die Landsberger Allee in Richtung Rhinstraße befuhr. Durch den Aufprall erlitt der 63-Jährige so schwere Verletzungen, dass er trotz Wiederbelebungsversuchen durch alarmierte Rettungskräfte noch am Unfallort verstarb. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.