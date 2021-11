Mit Drogen im Gepäck vor Polizei geflüchtet – Festnahme

Nr. 2421

Einsatzkräfte der 1. Bereitschaftspolizeiabteilung nahmen gestern Mittag einen Mann in Dahlem fest, der sich zuvor bei seiner Flucht vor den Einsatzkräften einer Tüte mit knapp 1 Kilogramm Marihuana entledigen wollte.

Große Abgaswolken traten gegen 12.40 Uhr aus der Auspuffanlage eines von einem 22-jährigen gefahrenen BMW hervor, woraufhin die Beamtinnen und Beamten das Fahrzeug überprüfen wollten. Mit eingeschaltetem Blaulicht baten die Einsatzkräfte über den Außenlautsprecher den 22-Jährigen mit seinem Wagen anzuhalten. Zunächst vergeblich; der Mann raste davon und missachtete im weiteren Verlauf seiner Flucht die Rot abstrahlende Ampel auf der Kreuzung Unter den Eichen Ecke Drakestraße. Von dort aus fuhr der Flüchtende teilweise über den Gehweg und gefährdete dabei vorbeilaufende Passanten. Seine Flucht mit dem Fahrzeug endete kurze Zeit später, als der Mann mit seinem BMW zwischen einem Baum und einem parkenden Pkw stehen blieb. Beim Rangieren beschädigte er den geparkten Pkw und rannte letztlich zu Fuß davon. Die verfolgenden Polizisten sahen, wie der 22-Jährige eine Tüte über einen Grundstückszaun in der Schwendener Straße Ecke Wichernstraße warf. Im Fliedner Weg holte ihn ein Polizist ein und brachte den Flüchtenden mit einem Fußfeger zu Boden. Hierbei verletzte sich der junge Mann im Gesicht. Auch der Beamte erlitt bei der Festnahme eine leichte Verletzung. In der zuvor weggeworfenen Tüte fanden die Beamtinnen und Beamten etwa 1 Kilogramm Marihuana. Der Festgenommene wurde im Anschluss in einen Polizeigewahrsam gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt und er anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.