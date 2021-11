Festnahme nach Farbschmiererei

Nr. 2417

Dienstkräfte der 13. Einsatzhundertschaft nahmen in der vergangenen Nacht in Friedrichshain zwei Männer fest, die im Verdacht stehen, die East-Side-Gallery mit Farbe besprüht zu haben. Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma beobachtete das vermummte Duo gegen 1.45 Uhr beim Beschmieren der Mauerteile. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten einen rund 18×2 Meter großen Schriftzug fest und entdeckten bei der Absuche der Umgebung die beiden zwischenzeitlich geflüchteten Tatverdächtigen. Bei den beiden Männern im Alter von 21 und 25 Jahren wurden Farbreste an den Händen festgestellt und mehrere Farbspraydosen beschlagnahmt. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die Festgenommenen dem Fachkommissariat für Kriminalität im Zusammenhang mit Sportereignissen des Landeskriminalamtes überstellt.