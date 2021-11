Vor Polizeikontrolle geflüchtet und Unfall gebaut – Fahrer festgenommen

Nr. 2416

Gestern Abend flüchtete ein Autofahrer mit seinem Wagen vor einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei und verursachte in der Folge selbst einen Verkehrsunfall. Einsatzkräfte der Verkehrspolizei führten am Saatwinkler Damm Ecke Adam-von-Trott-Straße eine Geschwindigkeitsüberwachung mit Messrichtung Friedrich-Olbricht-Damm durch, als sie gegen 21.10 Uhr einen Ford mit überhöhter Geschwindigkeit feststellten. Bei Erblicken der Einsatzkräfte nutzte der Fahrer einen Durchbruch des begrünten Mittelstreifens um zu wenden und fuhr anschließend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Spandau. Einsatzkräfte folgten dem Wagen, der zwischen den Kreuzungsbereichen General-Ganeval-Brücke und Gartenfelder Straße mehrere rote Ampeln überfuhr und weiter davonraste. Offenbar aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit kam er ein paar Minuten später am Saatwinkler Damm Ecke Gartenfelder Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Schaltkasten der dortigen Ampel, anschließend noch gegen eine Metallbegrenzung und kam zum Stehen. Fahrer und Beifahrer stiegen anschließend aus und flüchteten zu Fuß weiter. Nach kurzer Nacheile wurde der Fahrer festgenommen, sein Beifahrer entkam. Er erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde mit einem alarmierten Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In dem Unfallwagen, der beschlagnahmt wurde, fanden die Polizeieinsatzkräfte in einer Tasche zahlreiche Zigaretten, die ebenfalls aufgrund unbekannter Herkunft beschlagnahmt wurden. Nach den bisher geführten Ermittlungen ist der 39-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und es besteht der Verdacht, dass er das Auto unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie unter Alkoholeinfluss fuhr. Daher wurde ihm Blut abgenommen und er kam anschließend wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen dauern an.