Leiterin und Mitarbeiter einer Jüdischen Einrichtung beleidigt

Nr. 2411

Gestern Nachmittag wurde eine bereits am 29. Oktober stattgefundene Straftat in Grunewald angezeigt. Am vergangenen Freitag soll eine unbekannt gebliebene Frau gegen 14 Uhr sowohl die 47-jährige Leiterin als auch einen ebenfalls 47 Jahre alten Mitarbeiter eines Jüdischen Kindergartens in der Delbrückstraße in russischer Sprache beleidigt haben. Darüber hinaus soll sie sich antisemitisch geäußert und damit gedroht haben, Tabletten auf das Grundstück der Einrichtung zu werfen, bevor sie sich von der Kita entfernte. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.