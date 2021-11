Fußgängerin angefahren

Nr. 2410

Gestern Nachmittag fuhr ein Autofahrer in Niederschöneweide eine Fußgängerin an und verletzte sie dadurch schwer. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 54-Jähriger gegen 17.30 Uhr mit einem Auto die Schnellerstraße in Richtung Spreestraße. Zu diesem Zeitpunkt wollte eine 38-Jährige einen Fußgängerüberweg in der Schnellerstraße überqueren und wurde dabei von dem 54-Jährigen angefahren. Sie prallte in der Folge auf die Motorhaube seines Wagens und anschließend mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Sie erlitt eine schwere Beinverletzung sowie Kopfverletzungen und kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.