Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Nr. 2407

Heute Vormittag wurden eine Fußgängerin und ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Baumschulenweg verletzt. Nach Angaben von Zeugen und den ersten Ermittlungen befuhr der 62-Jährige mit seiner Yamaha gegen 10.20 Uhr die Baumschulenstraße in Richtung Köpenicker Landstraße. In Höhe einer Mittelinsel soll der Zweiradfahrer einen abbremsenden Autofahrer überholt haben und erfasste dabei die 45-jährige Fußgängerin, die die Fahrbahn überqueren wollte. Der 62-Jährige und die Passantin stürzten. Die Fußgängerin erlitt Kopfverletzungen und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Kradfahrer wurde leicht an der Schulter verletzt und musste ambulant behandelt werden. Ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.