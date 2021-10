Bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Nr. 2401

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Schöneberg schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge soll der 39-Jährige gegen 2.15 Uhr mit einem Unbekannten in einer Diskothek in der Hauptstraße in Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Auseinandersetzung auf den Gehweg vor dem Club, wo der 39-Jährige von mehreren zunächst Unbekannten unter anderem mit einem Stuhl geschlagen und getreten worden sein soll. Der Angegriffene erlitt schwere Verletzungen am Kopf und am Oberkörper, sodass Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte prüften die Personalien mutmaßlicher Beteiligter und nahmen einen 40-Jährigen fest, gegen den ein offener Haftbefehl vorlag. Anschließend konnten alle Überprüften ihren Weg fortsetzen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, führt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd).