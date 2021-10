Mann bei Raub schwer verletzt

Nr. 2397

In Friedrichshain wurde gestern Abend ein 58-Jähriger durch unbekannte Täter schwer verletzt und ausgeraubt. Ein 23-jähriger Zeuge gab nach bisherigen Ermittlungen an, dass er gegen 21 Uhr in der Andreasstraße Schmerzensschreie und Geräusche einer körperlichen Auseinandersetzung hörte. Er lief in die Richtung der Geräusche, wo zwei unbekannte Männer sich mit dem Geschädigten ein Handgemenge geliefert haben sollen. Als die zwei mutmaßlichen Täter den Passanten bemerkten, liefen sie in unbekannte Richtung davon. Hinzugerufene Einsatzkräfte leisteten bei den am Boden liegenden Mann erste Hilfe. Dabei gab der attackierte Mann an, dass ihm die zwei unbekannten Männer Schmuck entwendet haben sollen. Der Geschädigte wies schwere Verletzungen im Kopfbereich auf, Lebensgefahr besteht nicht. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.