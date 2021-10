19-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2396

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Charlottenburg wurde ein Rollerfahrer schwer verletzt. Zeugenaussagen zufolge befuhr der 19-Jährige gegen 15.25 Uhr mit einem E-Scooter den Radweg der Sophie-Charlotten-Straße in Fahrtrichtung Spandauer Damm. Nach den bisherigen Kenntnissen kollidierte er dort mit einer in gleicher Richtung fahrenden 65-Jährigen, die dort mit ihrem Taxi unterwegs war und nach rechts in den Spandauer Damm abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 19-Jährige mit dem Roller teils unter das Fahrzeug geriet. Alarmierte Rettungskräfte brachten den jungen Mann mit schweren Verletzungen am Rumpf zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.