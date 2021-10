Zivilkräfte beobachten Kokstaxi - Festnahme

Nr. 2395

In Neukölln nahmen gestern Abend zivil eingesetzte Polizeikräfte den Fahrer eines Kokstaxis fest. Gegen 21.15 Uhr beobachtete ein eingesetzter Zivilpolizist an der Kreuzung Gneisenaustraße Ecke Zossener Straße den Fahrer eines Smart, wie dieser an der rot abstrahlenden Ampel hielt. Der 23-jährige Mann wirkte dabei extrem nervös, so dass sich der Zivilbeamte dazu entschloss, den Fahrer weiter in Augenschein zu nehmen. Der Smartfahrer fuhr weiter in Richtung Columbiadamm und hielt kurz darauf in Höhe der Schillerpromenade in zweiter Reihe an. Da der Verdacht entstand, es könnte sich um ein Kokstaxi handeln, rief der Zivilbeamte weitere Polizeikräfte zur Unterstützung hinzu. Der junge Mann fuhr kurz darauf zur Hasenheide Ecke Hermannstraße und wartete erneut. Ein 27-jähriger Mann, welcher sich auf dem Beifahrersitz des Smart befand, verließ das Fahrzeug und wurde kurz darauf von den eingesetzten Beamten angehalten und befragt. Der Zeuge äußerte, soeben in dem Fahrzeug Drogen gekauft zu haben. Der Fahrer des Smart setzte seine Fahrt fort und wurde kurze Zeit später in der Selchower Straße, als er erneut am rechten Fahrbahnrand anhielt, festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Festgenommenen, sowie des Fahrzeuges wurden Bargeld, sowie diverse augenscheinliche Drogensubstanzen gefunden und beschlagnahmt. Auch die Wohnung des 23-Jährigen wurde im weiteren Verlauf durchsucht. Der junge Mann wurde für die Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht und von dort aus entlassen. Die Ermittlungen dauern an.