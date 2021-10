Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2394

Bei einem Unfall gestern Nachmittag in Friedrichshain wurde eine 39-Jährige schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau mit ihrem Fahrrad gegen 15.30 Uhr die Kynaststraße in Fahrtrichtung Alt-Stralau. Hier soll sie den Radlader eines 30-Jährigen übersehen haben, der dort eine Palette mit Baustoffen aufnehmen wollte. Der Fahrer soll hier versucht haben, durch Winken und Hupen auf das Gefährt aufmerksam zu machen. Im weiteren Verlauf soll die 39-Jährige dann mit ihrem Rad gegen die Gabel des Radladers gefahren und gestürzt sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 39-Jährige mit Verletzungen an der Hüfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der zuständige Polizeiabschnitt hat die weitere Bearbeitung des Verkehrsunfalls übernommen.