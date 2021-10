Nr. 2388

Unbekannte haben gestern Nachmittag ein in Friedrichshain abgestelltes Fahrzeug des Ordnungsamtes beschädigt. Als die beiden Mitarbeiterinnen gegen 16.30 Uhr nach einer Fußstreife zu ihrem Fahrzeug in die Liebigstraße zurückkehrten, stellten sie an diesem einen Schriftzug und Aufkleber fest. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.