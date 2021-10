Bargeld und Schmuck gestohlen

Nr. 2386

Mit einem Trick wurde gestern Nachmittag eine ältere Dame in Gesundbrunnen bestohlen. Aussagen der Geschädigten zufolge soll gegen 15.45 Uhr eine ihr unbekannte Frau an der Wohnungstür in der Wriezener Straße geklingelt haben. Unter dem Vorwand, eine Notiz schreiben zu wollen, soll sie die 73-Jährige um einen Stift gebeten und sich durch Schubsen Zugang zu der Wohnung verschafft haben. Als die Frau wenig später die Wohnung unerkannt verließ, stellte die Dame das Fehlen von Schmuck und Geld fest. Die Wohnungsinhaberin blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei rät: Lassen sie keine fremden Personen in ihre Wohnung! Im Notfall wählen Sie die 110!

Weitere Informationen, wie man sich vor Trickdieben schützen kann, finden Sie auf der Internetseite des Landeskriminalamtes.