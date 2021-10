Nr. 2385

Bei einem Fahrzeugbrand gestern Abend in Neukölln wurde ein Pkw beschädigt. Gegen 21.05 Uhr bemerkte ein Busfahrer der Linie 377 Flammen an einem geparkten Audi in der Naumburgstraße und alarmierte die Feuerwehr. Der Zeuge und auch die alarmierten Brandbekämpfer löschten das Feuer, wodurch der Audi im Bereich der Beifahrertür stark beschädigt wurde. Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.