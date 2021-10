Alleinrennen auf der AVUS

Nr. 2383

In Zehlendorf fiel in der vergangenen Nacht ein Autofahrer mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit auf. Gegen 23.55 Uhr bemerkte die Besatzung eines zivilen Videomessfahrzeugs den Audi A 5 auf der BAB 115 in Höhe des Funkturms, als dieser mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts unterwegs war. Zuvor hatte er verbotswidrig den Zivilwagen der Polizisten rechts überholt. Der Videomesswagen protokollierte im Anschluss eine gefahrene Geschwindigkeit von mindestens 187 km/h statt der erlaubten 80 km/h. Den Aussagen der eingesetzten Polizisten zufolge soll er hierbei mehrfach beschleunigt, auf andere Fahrzeuge dicht aufgefahren sein und mehrfach das Fernlicht eingeschaltet haben. Als der Fahrzeugführer die AVUS an der Anschlussstelle Spanische Allee verließ und auf den dortigen Rastplatz fuhr, überprüften ihn die Einsatzkräfte. Den 26-jährigen Audifahrer erwartet eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Das Fahrzeug und sein Führerschein wurden beschlagnahmt.