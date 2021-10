Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt – Haftbefehl

Nr. 2379

Gemeinsame Meldung mit der Staatsanwaltschaft Berlin

Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamtes vollstreckten am 26. Oktober 2021 Durchsuchungsbeschlüsse in Neukölln. Wegen des Verdachts des schweren Raubes und des versuchten Mordes drangen vorgestern Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Sonnenallee ein, in der sich der dazu im Verdacht stehende 23-Jährige aufhielt. Ermittlerinnen und Ermittler des LKA 4 und des LKA 1 folgten und vollstreckten dort und in einer Wohnung an der Graefestraße die Durchsuchungsbeschlüsse. Dabei fanden sie neben mehreren verfahrensrelevanten Beweisen noch Kokain sowie gefälschte Impfnachweise. Mit einer eingeholten DNS-Probe und deren Auswertung konnte der Tatverdacht des 23-Jährigen zu den zugrundeliegenden Ermittlungsverfahren erhärtet werden, sodass die Einsatzkräfte den Verdächtigen festnahmen und in einen Polizeigewahrsam brachten. Von dort wurde er gestern vor einen Ermittlungsrichter geführt, der einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erließ. Die Ermittlungen dauern an.