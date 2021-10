Von Auto erfasst – Kind schwer verletzt

Nr. 2374

Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Nachmittag im Ortsteil Lankwitz ereignete, wurde ein Neunjähriger schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll das Kind gegen 15.10 Uhr vor einem auf dem rechten Fahrstreifen stehenden LKW, welcher den dortigen Supermarkt belieferte, auf die Fahrbahn der Kaiser-Wilhelm-Straße getreten sein und war hier von dem Fahrzeug eines 79-Jährigen erfasst worden. Der Mazda Fahrer passierte den LKW zu diesem Zeitpunkt auf der linken Fahrspur in Richtung Dillgesstraße. In Folge der Kollision fiel der Neunjährige zu Boden, verletzte sich an Kopf und Bein und kam mit dem Verdacht eines Schädel-Hirn-Traumas zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Senior blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.