32-Jährige vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2356

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Frau. Die 32-jährige Serbin hält sich aktuell zu Besuch in Berlin auf und wurde am Sonntag, den 24. Oktober 2021, gegen 18.30 Uhr letztmalig am parkseitigen Ausgang des S-Bahnhofs Tiergarten gesehen. Suzana SAIN ist psychisch beeinträchtigt und benötigt täglich Medikamente. Sie ist ortsunkundig und der deutschen Sprache nicht mächtig. Zuletzt soll sie eine graue Stoffhose, eine schwarze Sweatshirt-Jacke und weiße Sportschuhe getragen haben. Bis auf ihren Ausweis soll die junge Frau keine weiteren persönlichen Gegenstände mit sich führen.