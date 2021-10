Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2342

Gestern Abend wurde in Westend eine tote Frau in einem Treppenhaus eines Wohnhauses aufgefunden. Ein Nachbar entdeckte die 71-Jährige gegen 20.45 Uhr leblos in dem Haus in der Soorstraße und alarmierte die Polizei. Aufgrund der Auffindesituation der Frau kann ein Tötungsdelikt derzeit nicht ausgeschlossen werden, weshalb die 3. Mordkommission die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.