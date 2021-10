Mit Mietfahrzeug Gartenzaun durchbrochen

Nr. 2330

In Kladow hat heute früh ein alkoholisierter Mann einen Verkehrsunfall verursacht und ist mit einem Mietfahrzeug in einen Vorgarten gefahren. Aus noch nicht geklärter Ursache kam gegen 7.20 Uhr ein 24-Jähriger, der nach ersten Erkenntnissen wahrscheinlich auf dem Ritterfelddamm in Richtung Kladower Damm unterwegs war, von der Fahrbahn ab, durchbrach mit dem Mietfahrzeug einen Gartenzaun und kam auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses zum Stehen. In dem Fahrzeug hatten alle Airbags ausgelöst. Der Fahrer musste von Rettungskräften der Feuerwehr vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von rund 1 Promille, woraufhin dem Mann Blut abgenommen wurde. Aufgrund einer bei dem Unfall erlittenen Bauchverletzung verblieb der Unfallverursacher anschließend stationär in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.