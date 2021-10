Fahrradfahrerin erleidet schwere Verletzungen bei Verkehrsunfall

Nr. 2307

In Mitte erlitt gestern Abend eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Die 35-Jährige fuhr mit ihrem Rad gegen 21.30 Uhr in der Mauerstraße von der Kronenstraße in Richtung Leipziger Straße. Beim Linksabbiegen in die Leipziger Straße wurde sie von dem Pkw einer auf der Mauerstraße entgegenkommenden 36-Jährigen erfasst. Die Radfahrerin wurde auf die Straße geschleudert und erlitt dabei schwere Schulter- und Armverletzungen sowie Knieverletzungen, die eine stationäre Behandlung in einer Klinik nach sich zogen. Der Pkw kam nach dem Zusammenstoß von der Straße ab und beschädigte einen Ampelmast. Die Ermittlungen, insbesondere zur Ampelschaltung zum Unfallzeit, führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion (West).