Bei Auseinandersetzung verletzt

Nr. 2275

Gestern Abend wurden bei einer Auseinandersetzung in Neukölln sechs Männer und eine Frau leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge hielten sich die Mitglieder eines Fußballvereins gegen 21.20 Uhr vor und in einem Imbiss in der Karl-Marx-Straße auf, um ihren Sieg zu feiern, als eine Gruppe teils Vermummter sie gezielt mit Tritten, Faustschlägen und einem Gegenstand angegriffen sowie Pfefferspray gesprüht haben sollen. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Tatverdächtigen unerkannt zu Fuß in Richtung Fuldastraße. Die angegriffenen Männer im Alter von 18, zwei Mal 19, 23, 30 und 32 Jahren sowie eine unbeteiligte 19-Jährige, die sich während des Angriffs in dem Imbiss aufhielt, erlitten jeweils Augenreizungen. Der jüngste Mann klagte zudem über Schmerzen im Gesicht, der Älteste wies eine Verletzung an einer Hand auf. Alarmierte Rettungskräfte behandelten die Verletzten ambulant am Ort. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, führt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).