Trio festgenommen

Nr. 2257

Zivilfahnder nahmen gestern Abend in Rudow drei mutmaßliche Autodiebe fest. Gegen 19.30 Uhr bemerkten die Einsatzkräfte auf dem Gelände einer Fahrzeugfirma am Neudecker Weg zwei Personen, die sich im Innenraum und an der Motorhaube eines Mercedes-Transporters zu schaffen machten. Sie nahmen die beiden Männer, 32 und 38 Jahre alt, in dem Sprinter fest. Nachalarmierte Zivilkräfte bemerkten einen mutmaßlichen Komplizen der beiden Festgenommenen in der Nähe als Fahrer in einem Toyota. Sie nahmen auch diesen 26-Jährigen fest und stellte den Pkw sicher. Das Trio wurde einem Fachkommissariat übergeben. Die Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen dauern an.