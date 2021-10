Nr. 2236

In der vergangenen Nacht brannte in Hellersdorf ein Auto komplett aus. Nach bisherigen Ermittlungen bemerkte ein Passant gegen 3.30 Uhr einen Feuerschein an einem auf der Tangermünder Straße geparkten Opel und alarmierte die Feuerwehr, welche die Flammen löschten. Durch die Hitzeeinwirkung wurden zwei weitere Autos beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.