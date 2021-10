Nr. 2221

Aus noch nicht geklärten Gründen kam es gestern Nachmittag in Wilmersdorf zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann durch Messerstiche verletzt wurde. Gegen 14 Uhr soll der 27-Jährige vor einem Wohnhaus in der Albrecht-Achilles-Straße mit einem derzeit noch Unbekannten in Streit geraten sein. Im Zuge dieses Streits soll der unbekannte Mann seinen Kontrahenten mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper gestochen haben und dann geflüchtet sein. Der 27-Jährige erlitt oberflächliche Stichwunden und wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.