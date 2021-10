Mutmaßliche Brandstifter festgenommen

Nr. 2219

In Steglitz nahmen Einsatzkräfte gestern Abend zwei mutmaßliche Brandstifter fest. Gegen 21.50 Uhr alarmierten Zeugen Feuerwehr und Polizei in die Lauenburger Straße, nachdem sie dort einen brennenden Mercedes bemerkt hatten. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Einer der Zeugen berichtete von zwei Tatverdächtigen, die sich kurz vor dem Brand an dem Fahrzeug aufgehalten haben sollen. Einsatzkräfte nahmen aufgrund der Beschreibung wenig später zwei 24 und 27 Jahre alte Männer in der Feuerbachstraße fest. Die Festgenommenen hatten Gegenstände bei sich, die den Tatverdacht bekräftigten, diese wurden beschlagnahmt. Der Zeuge erkannte die beiden Männer als die wieder, die er zuvor an dem Mercedes gesehen hatte. Beide wurden in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt und ihnen wurde Blut abgenommen. Anschließend konnten sie ihre Wege fortsetzen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat übernommen.