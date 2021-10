Nr. 2180

In Prenzlauer Berg wurden in der vergangenen Nacht bei einem Brand Versorgungsleitungen beschädigt, wodurch es zu Stromausfällen kam. Gegen 3.15 Uhr brannte es im Bereich einer Versorgungsbrücke in der Dänenstraße. Aufgrund des Brandes mussten Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Kopenhagener Straße vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Gegen 3.45 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt, die Ermittlungen dauern an.